Don Murphy seguía con su vida y sus hijos no sabían nada de esa vida. Pero cuando Eddie cumplió los 8 le dijeron que su padre había muerto apuñalado. Con el tiempo, contaría o exorcizaría el episodio con un humor negrísimo. “Tengo memorias muy vagas de eso. Fue una víctima del encanto de los Murphy. Una mujer lo acuchilló. Nunca me lo explicaron en detalle. Se supone que fue uno de esos crímenes pasionales (expresión que ya no usamos): 'Si no eres mío, no eres de nadie’. Alguien me dijo un día, ‘por eso es que no hay que confiar en las mujeres’. Vete a la mierda. ¿Quién te crees, un psiquiatra?”.