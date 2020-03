2. “Hablé en privado varias veces el tema con el ministro (de Salud, Ginés González García). La última charla que tuve con él fue el 26 de febrero por WhatsApp; él estaba ya diciendo, inclusive lo había dicho con nosotros en Intratables y en muchos medios más, que le preocupaba más el dengue que el coronavirus. Le escribí como cualquier persona le escribe a un amigo que tiene la responsabilidad que tiene él: ‘No minimices el coronavirus, por lo menos en los medios, me parece. Hay una percepción mundial de que el coronavirus es algo importante. No lo minimicemos’, le dije. Y se ofendió, no me contestó el WhatsApp hasta que le mandé la captura de la frase de él, cuando dijo que se sorprendió por la rápida llegada del coronavirus a la Argentina. Le dije: ‘¿Te ofendiste?’. Y me dijo: ‘Sí, sí, me ofendí, y sobre todo porque vos tenías razón’. Me lo reconoce”.