En tanto, Pablo Serantoni -productor del ciclo tropical- publicó un video donde dio detalles de esta decisión. “Bueno, amigos debido a los hechos de público conocimiento con respecto al coronavirus hemos determinado en Pasión de sábado hacer el programa desde este sábado sin publico, así que hasta nuevo aviso, el publico no podrá participar del programa. Pedimos encarecidamente a los grupos y bandas que participen de Pasión que vengan con el personal mínimo e indispensable dentro del staff, sin familiares, sin invitados, sin amigos, porque lamentablemente no van a poder ingresar. El programa se va a realizar con el personal que trabaja acá y nada más que eso, espero sepan entender en las molestias, pero me parece que es una buena manera y una buena medida para poder cuidarnos entre todos, les mando un abrazo, gracias y disculpen”.