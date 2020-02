El reflexivo mensaje de Lizy Tagliani sobre los escraches en las redes sociales: “Te pueden hacer sentir una mierda”

Y remató con un mensaje aún más contundente: “No por haber sido pobre me convertiría en delincuente. No por sufrir abusos sería abusadora, no por que alguien se equivoque (me refiero en actos cotidianos no es delitos) lo voy a quemar en una plaza si se puede. Cuando alguien se equivoca, tiene tiempo de aprender, mejorar hoy y volver a equivocarse con otra cosa mañana. Prefiero vivir aprendiendo todos los días a que me maten por ignorante. Cuidemonos que podemos ser mejores cada día”.