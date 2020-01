A principio de diciembre, Yanina había contado que estaba separada hacía seis meses, pero no quiso contarlo para proteger a Lola que se encontraba participando del Bailando. “De un día para el otro Diego (Latorre) ya no fue a las previas porque no la quería incomodar, para que no le preguntaran a ella. Yo quería que (Lola) haga su camino sin hacer nada sucio ni mediático hablando de sus padres”, señaló.