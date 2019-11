La ficción argentina busca una nueva generación de actores protagónicos, y no la encuentra

Puede sonar un poco antipático hacer esta reflexión, pero en un momento en que las plataformas de streaming internacionales eligen a la Argentina para hacer producciones, la falta de recambio en las grandes figuras hace que todo resulte más complejo. En otra época de la ficción nacional se iban probando actores nuevos con los consagrados y casi de manera natural el público se iba familiarizando con las caras nuevas, y en un momento terminaban protagonizando los más jóvenes. Hoy el tema se complica y los productores dicen que la situación parece no mejorar, es decir, no hay rotación ni cambio y la nueva generación aún no aparece.