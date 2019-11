Desestabilizado, primero le dijo a la policía que no había sido él, luego intentó culparse. Finalmente quedó libre, pero con un halo de duda que no lo dejaba en paz. Por ese cuarto había pasado más gente, algún amigo, dos dealers, pudo haber sido cualquiera, pero él era el blanco perfecto y no soportó cargar con la culpa, por más injustificada que fuera. El 2 de febrero de 1979, el bajista se libró de ese mal y murió a los 21 años, víctima de una sobredosis de heroína pura. Su madre, Anne Beverley, habría sido la facilitadora… ¿Prefería verlo muerto antes que preso?