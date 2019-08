¿Cómo ayudaron a salir a Nino Bravo? Ciaurriz casi no podía hablar: "Él estaba muy fastidiado, ayudamos como pudimos". Romero agregó: "Se estaba quejando, fue quizá lo último que nos dimos cuenta de él, fue todo muy rápido". Los auxiliaron enseguida en el Hospital de Tarancón, los otros tres no tenían más que contusiones y alguna lastimadura por los cristales rotos. Sus compañeros reconocieron después que Nino no tenía conciencia plena de lo que estaba pasando, sólo se sentía muy dolorido y se quejaba, ellos no tenían nada más que hacer. Finalmente pudieron trasladar al cantante que murió llegando a Madrid y a bordo de la misma ambulancia. Su cuerpo sin vida entró en el Centro Sanitario Francisco Franco de Madrid (actual

Hospital Universitario Gregorio Marañón). Ya no había nada que hacer.