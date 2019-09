Apenas un día antes Agulla -quien fue responsable de la reciente campaña electoral de Omar Perotti para la gobernación de Santa Fe- le había agradecido a la periodista y escritora Mercedes Funes que le hiciera llegar su libro, Feminista en falta. "En la que te metiste, eh… -le advierte, también en Twitter-. ¿Me encontraré con una revolución feminista con más contradicciones y prejuicios que feministas? Bueno, el material me lo diste vos, después no te quejes, ja". "Jajaja. Gracias a vos, Ramiro -le respondió Funes-. Y obvio que si quiero, me quejo. ¿De qué sirve la revolución si no me puedo quejar?".