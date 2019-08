Mientras duró la relación Süller y Soldán mantuvieron un vínculo pasional donde el sexo ocupaba un lugar central. Süller alguna vez contó que cada vez que peleaban ella lo esperaba apenas vestida desde lo alto de la escalera de la casa y cuando él la veía tardaba medio segundo en perdonarla. Para Soldán los recuerdos no eran tan idílicos. En el living de Susana contó que fue "un hombre golpeado por la Süller. Un día me rompió el escroto. Fue en una suerte de juego, con la rodilla. Me hizo un tajo bastante grande".