"Respeto todo lo que me constituye, pero es cierto que trabajo diariamente para que todo esté en armonía. No me gusta que el ego esté exacerbado, ni que esté la humildad. Trato de estar lo más atento posible a mis sensaciones", explica Abel, quien practica yoga, ama la lectura y prefiere hacer sus giras en micro en lugar de viajar en avión privado.