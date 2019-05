– ¿Qué implica ser un artista del Cirque, en cuanto a la disciplina y el orden que se necesita tener?

– Bueno, la verdad es que como todos somos profesionales y desde jóvenes hacemos deporte, tenemos mucha disciplina desde niños. Las competencias son más difíciles y exigentes que esto: yo soy parte de la selección francesa de tumbling, un deporte acrobático que no es muy popular pero compite internacionalmente. Así que desde pequeños sabemos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo: estirar, comer bien, entrenar. Sí, a veces nos vamos de fiesta los días que no tenemos shows, que son los lunes y los martes. Pero lo llevamos con calma. Yo siento que mi vida así está bien y prefiero no malgastarla.