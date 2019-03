"Yo había dado una nota a una revista en la que decía que no quería volver a cantar más el tema. Cuando fui a Cemento a ver a los Redonditos, el Indio me saludó y me dijo: 'Che, man, no está bien esto que estás diciendo sobre tu tema. Es una canción hermosa y preciosa, la tenés que valorar porque es maravillosa'", recordó.