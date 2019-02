"Es la primera vez que el agua me llega al cuello, no porque esté en la ruina o me vayan a ver desesperado pidiendo limosna en la puerta del teatro Liceo diciendo: 'Yo acá llené, denme una moneda'. No, no, no será Dios que lo pague. Pero me marca la situación que es la primera vez que nos pasa. La escuchaba a Ana María Picchio, que está mal de plata, Hugo Arana vendió el auto, y son gente que le ha dedicado su vida a esto. Nosotros los actores no somos ejemplos de trabajo, el nuestro es un gremio de desocupados en todo el mundo. Siempre somos más los que queremos trabajar que los que tienen trabajo. Pero para que un tipo exitoso que llenó tres décadas un teatro esté asustado…", había dicho el actor en diálogo con Rodrigo Lussich en su ciclo radial ATR.