Pocos famosos lo logran. En general, se los ama o se los odia, tiene fans ultra talibanes o detractores sin piedad; las redes son un enjambre de insultos o defensas subjetivas. ¿Alguien conoce a personas que odien a Lizy Tagliani? Por supuesto que con esto no alcanza para tener rating. Un programa es mucho más que su conductor o conductora, o el actor que lo protagoniza en caso de ser una ficción. Hay múltiples factores de los que depende un éxito o un fracaso: la competencia directa, el formato, el encendido en su horario, la producción, los temas. Lizy no podrá escaparle a todo eso, de lo que puede depender que le vaya bien o mal, o más o menos. Pero nadie duda que puede encarar una conducción, siempre que esté "bien llevada" en ese camino, sin que la alejen de su estilo o quieran convertirla en una conductora cool. Si está cerca de la gente, tiene el 70% de la apuesta ganada de antemano. En ese sentido, salvando las distancias, Lizy tiene mucho de Susana Giménez: lo auténtico de su persona/personaje, reírse de sí misma y hacer cómplice a la gente de todo lo que le pasa, es y será su carta de triunfo. ¿Quién dice que la nueva diva nacional acorde a estos tiempos de apertura e igualdades, no pueda ser una chica trans?