La actriz aprovechó el espacio para quiénes eran los agradecimientos que expresó ayer mediante las redes sociales, ya que no había especificado los receptores. "Agradezco a la gente que llegó en este momento, gente que viene hace mucho tiempo en mi vida: mis mejores amigas que están cada vez que yo las necesito; las mujeres que vienen militando por esto y que nos habíamos cruzado en el camino por otras cuestiones, como artísticas, no habíamos compartido o yo no estaba tan interiorizada y cuando me empecé a meter me di cuenta de la maravilla que tengo de tener ciertas compañeras que tienen una cabeza brillante para también sacar dimensión a mi de esto. De repente cumplo un rol el cual es importante estar a la altura que me toca hoy así lo puedo hacer es decir gracias a esta gente; tengo un ejercito de amigos con el amor que me tienen a mi pero también que también con capaces de sostener la causa".