Recordemos que en 2010, Fernández sufrió un ACV cuando se encontraba con una ex pareja en la habitación de un hotel. "Estábamos con mi novio en un hotel alojamiento y empecé a sentir los primeros síntomas, a los que no les di bolilla porque pensé que estaba mareada por la cerveza. Cuando llegamos a la casa de Gonzalo (su exnovio) vomité de una manera que parecía la chica de El exorcista. Me quedé a dormir. A las tres me levanté y me fui al canal para hacer el programa. Y tipo siete menos cuarto empecé a hablar (al aire) como borracha", contó tiempo después en una entrevista radial. Y agregó: "Estuve un mes fuera del aire con una recuperación óptima sin rehabilitación de ningún tipo, un milagro", contó tiempo después en una entrevista radial.