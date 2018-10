Claro que el hecho de que la figura de Sugar no pudiera estar en la entrega no le gustó nada al productor de la obra, Gustavo Yankelevich, quien lo hizo notar en la ceremonia: "En nombre de Laurita, muchas gracias a los ACE. Ella lamentablemente no puede estar aquí, porque en este momento está trabajando y la producción de ShowMatch no la autorizó a estar acá. De parte de ella, muchas gracias. Lástima que no pudo compartirlo esta noche con nosotros".