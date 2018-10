—Y, mirá, no me gusta la idea de que el trabajo no alcance para vivir. Que es un poco alienante. ¿Qué pasa con la industria de la música? Está más manipulada por algoritmos, entonces es muy probable que si vos ponés el nombre de la banda que te gusta, te asocien a otras bandas que quizás no se parecen en nada, pero te van conduciendo a una escucha manipulada. Como no tengo esa forma de escuchar música, yo no lo sé. Pero creo que a toda la música que yo me derivaría a escuchar, no conduce a mi propia música, así que en todo caso los algoritmos a mí no me están beneficiando, por ejemplo. Otra cosa es que las tapas de los discos últimamente las ves así, en 3 x 3, en un microscopio adentro de las pantallas de las computadoras o de los teléfonos. Bueno el disco trae todo un arte desplegable para que vos puedas disfrutar.