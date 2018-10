Junto a la imagen en la que ambos lucen sus tatuajes (ella se hizo la luna y él, el sol), Romina le dedicó un especial mensaje en el que hace referencia a la familia que formaron juntos. "Me devolviste la familia que me habían arrancado y aumentaste la apuesta, porque la ensamblamos desde un lugar muy amoroso, con buenos y no tan buenos momentos, pero siempre de la mano y así nos dimos cuenta que el amor puede con todo", destacó.