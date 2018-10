Desde entonces, el medio no hizo otra cosa más que hablar de la falta de profesionalismo de Pampita, quien abandonó a su suerte a sus compañeras (dos, muy amigas: Barbie y Ángeles), quienes finalmente pudieron continuar en el cable, aunque ya no en el canal más visto de la televisión. Y eso, sumado a la decisión de la conductora de no hablar más con la prensa para no tener que dar explicaciones sobre su separación de Mónaco, ni su reciente relación con Polito Pieres, hizo que las críticas le llovieran por doquier.