"Allá por el año '93, después de un episodio contra mi mamá que incluyó una amenaza de muerte, radicamos una exposición policial en la Comisaría 4° de Villa Arguello, Berisso. En aquel momento, las leyes no amparaban a las víctimas de violencia de género. No existían ni las órdenes de restricción ni los botones anti pánico. Pero, por sobre todas las cosas, no existía la consciencia social que existe hoy en día con respecto a estos temas. Así que, si una mujer hacía una denuncia formal, después de que el victimario era notificado quedaba a la buena de Dios… De manera que lo único que pudimos hacer fue dejar sentado los hechos en una exposición", relató.