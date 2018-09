—Yo digo que mi vida antes de Junno era como una película sin música. Y ahora la tiene. Todo el tiempo está cantando, sonriendo, a veces hasta demasiado (se ríe). Yo lo conocí cuando teníamos 25 años en mi programa; él tenía novia, y yo no. Yo suelo avanzar porque los hombres tienen miedo de acercarse. No fue distinto con él. Él me negaba que tenía una novia. Una vez me acerqué y le pregunté si saldría con una fan, y me respondió que sí, y le dije: "Yo soy tu fan". Al instante se puso colorado. 25 años más tarde vino a mi programa; yo estaba por cumplir 50, él también. Una semana antes una chica que leía la mano me dijo que me iba a reencontrar con alguien y que iba a casarme. Entonces vino Junno al programa para promocionar su trabajo, le pedí una de sus composiciones y cantó: la letra decía "Una vez una mujer leyó mi mano". Las chicas que trabajaban conmigo lo señalaban como diciendo que era él. Cuando salió me pidió el número de teléfono; como lo había cambiado y no me lo acordaba, yo se lo pedí. Fui yo la que dio el primer paso. Le escribí por chat, nos quedamos hablando y nunca nos separamos. De esto hace ya seis años.