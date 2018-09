La presentadora no puedo quitarse la imagen de Hernán descompensado, y camino al hotel donde se aloja, pidió averiguar cómo se encontraba de salud. "Le pregunté algunas personas por él, y me decían que estaba bien, otra me dijo' tuvo un paro, lo revivieron y está bien'. Hasta que llegue al hotel seguían diciendo que estaba bien. Cuando llegué me comunicaron que no estaba bien, 'se murió', y yo le dije 'no es verdad'. Todavía no lo puedo creer".