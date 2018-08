Sonaron "Cerca de la revolución", "La máquina de ser feliz" y "King Kong", que reflotó ese disco semiolvidado que fue Kill Gil (2010). "Say no more thank you Argentina… Peor sería Guns N´Roses. Hay que parar está invasión desmesurada tipo Trump al revés", espetó el músico. Charly había estado preparando Kill Gil durante cuatro años y tardó tanto en salir que se lo llegó a comparar con Chinese Democracy (2008), el disco de los Guns que demoró casi una década entre el anuncio y el lanzamiento. En una de esas, García y Axl tienen más en común de lo que creen.