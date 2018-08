Sin embargo, aclaró que o votaría dependiendo del proyecto que el conductor proponga y también expresó su descontento con que un famoso se perfile en la política por su "carisma": "Estoy en contra de esta cosa del argentino: 'Tiene carisma, entonces va a la política'. ¿Qué carajo tiene que ver? Yo siempre digo: ojalá que no hable, que sea medio bobo, pero que tenga gestión, que tenga una idea de cómo manejar el Estado, que tenga política de Estado. Después, cómo habla en la tele, ¿qué me importa? Me pasaba cuando hablaba Cristina (Fernández de Kirchner), que decían que era buena oradora, ¿y qué tiene que ver con la gestión? Podes ser buena oradora y no tener una idea clara de cómo manejar el Estado…"