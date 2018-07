—Sí, lastima, la verdad que sí. Es muy agresivo, muy violento psicológicamente. Es como una especie de acoso, como un bullying psicológico. No solo me debe pasar a mí, sino también a un montón de figuras públicas. Hay días que uno está re bien, estás súper contenta, y decís: "No importa, yo soy yo". Pero hay días que uno está sensible, o que pasaste por algo y de repente leés cosas que si no estás bien psicológicamente te pueden pegar muy mal, porque en un punto terminás interiorizando esas cosas. La víctima del bullying termina a veces creyendo las agresiones que le dicen, creyendo eso que lastima.