Sol Pérez, que también fue invitada al programa conducido por Novaresio, brindó su opinión al respecto y, aunque sin intenciones de confrontar, se mostró en desacuerdo con la opinión de Llinás: "Yo lo sentí horrible (lo que dijo Bertuccelli) por un montón de cosas que pasaron después. Me hizo chocar contra una pared del feminismo. Capaz que a ella le salió decir eso en ese momento; una no planea cómo decir las cosas. A veces nos equivocamos, a veces no. Tal vez otro hubiese dicho 'no lo digo', pero no se la puede castigar por eso".