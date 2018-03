Cuando le preguntaron sobre Oriana Sabatini (la ex de Serrano), Malena señaló: "No la conozco, nunca la vi personalmente, ni siquiera me la crucé en un evento. Me parece una chica muy linda y talentosa". Además, la joven recordó que el cantante había contado que a la hija de Cathy Fulop y Osvaldo Sabatini sí le molestaba que tanto los fans como la prensa los vincularan: "Sí era tremendo. Además, yo tenía novio y a él también le molestaba. Otra cosa que pasa es que existen fans club a favor de nuestra pareja y otros en contra. Veo mucha gente grande que hace comparaciones entre Oriana y yo y es cualquiera…. Lo importante es que los verdaderos involucrados en el tema sabemos que nadie le hizo mal a nadie, no hay ningún tipo de odio entre nosotros".