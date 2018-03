—Como actor intento tener una libertad en mi editorial de poder sumarme a diferentes proyectos. Pero sí, efectivamente la historia me mueve mucho, me gusta. Es parte de la misión que tienen la televisión y el cine que es entretener, pero también dejar algo a nivel de debate, de construir. Revisar nuestro pasado es clave. Es la única manera de enfrentar el futuro. No es coincidencia que me ha tocado mucho: vengo de filmar una película en Chile que tiene que ver con prisioneros políticos que hicieron la fuga del siglo en 1980. Esto (por Sitiados) en 1600. Hice una serie también de los años 70 en Chile. Me encanta, me gusta como actor, lo disfruto.