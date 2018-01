"¿Si haría escenas de sexo? No. Es que siempre pienso en mi papá, mi hermano, los amigos de mi hermano, mi abuelo… Digo: ´Malísimo que me vean haciendo eso´. No sé, tal vez a futuro me ofrezcan una peli espectacular con una escena de sexo y no sé qué haría, pero hoy elijo no hacer ese tipo de escenas", expresó la artista, quien si bien en la tira mantiene un romance con Pedro Alfonso, nunca llegó a tener escenas jugadas como el resto de sus compañeras.