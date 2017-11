Natalie suele bromear con la fobia de su novio al matrimonio "porque no cree en eso". "Después de todo, sé que no voy a sentir que él es más mío por una firma. Además, jamás soñé con fiesta y vestido blanco. Me parece una gran pérdida de tiempo y dinero. ¿No es una locura tanta guita para una sola noche?. Si alguna vez remota lo hiciéramos, sería en la playa, con nuestros amigos y en ojotas", contó hace poco en Gente.