Bajar tanto de peso cambió su figura de manera muy notoria, sin embargo él no se fija en la imagen y admite que aún tiene diferencias con su cuerpo. "Nunca fui muy fanático del espejo porque Dios no fue muy agraciado conmigo así que no tengo una relación simbiótica con el espejo, nunca la tuve. De hecho yo no me doy cuenta tanto de los cambios, pero sí noto que a la gente le llama la atención, sobre todo los que no me ven desde hace 3 meses".