—Un poco sí y otro poco no, porque si bien la historia de la primer temporada parece una historia concluyente, había ya una intención. Primero porque Gustavo Malajovich ya había escrito una segunda novela, sabía que la gente de HBO la había leído y estaban ahí entre HBO y Pol-Ka viendo si había alguna posibilidad de contar una segunda temporada. Finalmente, esa historia no fue la elegida para la segunda temporada pero empecé a notar que podía haber un atractivo para contar otra historia. Digamos una historia que complemente, que sume a la primera temporada. Lo que si no sabía es por dónde iría la historia. No me lo podía imaginar porque como la primera temporada es una adaptación de un libro que existe y eso va a ser interesante también porque mucho público de El Jardín de Bronce es un público que vio la adaptación de un libro que le gustó, que es diferente la experiencia.