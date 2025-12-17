Teleshow

La queja de Nicole Neumann por el acto de fin de curso escolar: “Yo necesito dormir también”

Mientras manejaba rumbo al colegio, la modelo se pronunció por la fecha elegida por la institución educativa para esa celebración. En octubre ya se había manifestado contra el sistema de faltas

Nicole Neumann se quejó por la fecha del acto de fin de curso escolar de sus hijas

Nicole Neumann volvió a manifestar su malestar con el colegio de sus hijas, esta vez por la fecha y el horario del acto de fin de curso. La modelo, madre de cuatro hijos —Indiana, Allegra y Siena Cubero y Cruz Urcera—, utilizó sus redes sociales para compartir su frustración, sumando este reclamo a críticas previas sobre el sistema de faltas y la comunicación escolar. Su testimonio, que rápidamente encontró eco entre otras familias, pone en primer plano las dificultades cotidianas que enfrentan muchos padres para conciliar las exigencias escolares con la vida diaria.

“Bueno, eh, llegando al colegio, casi Navidad. Acto. Deberíamos prever también estas cosas, porque... O sea, ya es Navidad. ¿Por qué? O sea, el acto, ¿no podía ser el mismo día que el último día de clases, por ejemplo, que no sea tan arriba de Navidad? Que uno se va, que está con quinientas cosas”, planteó Neumann en una historia de Instagram publicada a las 8:22 de la mañana, mientras conducía rumbo al colegio. En su relato, la modelo describió el cansancio acumulado de fin de año y la dificultad de adaptarse a horarios que, según ella, no contemplan la realidad de las familias: “Aparte, obvio, el gordo vive levantándose tempranísimo, pero el día que yo me tengo que poner el despertador por si justo no se despierta y yo tengo que llegar a otro lugar, no sé, es peor. Total. Yo necesito dormir también. Bueno, nada. Muy fin de año, me imagino, están todos en la misma. Eh, y bueno, acá haciendo terapia grupal con mi comunidad en el colegio”.

Esta queja reciente se suma a reclamos anteriores que Neumann ya había hecho públicos a finales de octubre, también mientras manejaba. En esa ocasión, la modelo abordó el sistema de ausencias escolares y la dificultad de justificar faltas por motivos de salud o trámites familiares. “Hagamos catarsis. Tema faltas colegio que no se validan, ya lo hablé, por salud. O sea, imposible”, comenzó, antes de enumerar los motivos que la llevaron a esa situación: “Una de mis hijas tuvo cinco días conjuntivitis, cinco laringitis, cinco mononucleosis infecciosa… Ya son quince días que faltó”.

Nicole Neumann cuestionó el sistema de faltas en los colegios

Neumann detalló cómo las ausencias se acumulan por razones inevitables: “Una semanita, siete días, ponele, de algún viajecito que otro en el año. Otro día tuvimos que ir a renovar el pasaporte. Otros tantos días tuvo desde dentista o chequeos por esto que tuvo que no hay horarios porque… no hay después de las cinco de la tarde. Entonces, tiene que faltar también. ¿Cómo hacemos? No, está muy mal. ¿Por qué se tiene que quedar libre la chica porque se enfermó? Ni ella ni yo, claramente, queremos que se enferme, que falte al colegio. Pero bueno, ¡hay una vida también afuera del colegio! Entonces es muy difícil el tema de las faltas. Qué bárbaro”.

La modelo cuestionó la lógica de penalizar a los estudiantes por situaciones que escapan a su control: “¿Por qué se penaliza a los chicos por realidades ajenas a su voluntad?”. Su relato, compartido con más de dos millones de seguidores, generó un debate en redes sociales y reflejó una preocupación extendida entre padres y madres que enfrentan obstáculos similares para justificar ausencias por enfermedad, trámites o viajes.

Además de las faltas, Neumann apuntó contra el sistema de comunicación escolar, al que calificó de excesivamente fragmentado y poco eficiente. “No puedo con todas las cosas porque no me da para estar todo el día atrás de veintiocho canales… ¿Podemos tener un solo canal de comunicación?”, reclamó, visiblemente agotada. La modelo describió la dificultad de gestionar la información entre múltiples grupos de WhatsApp y subchats, como “nenas de cuarto grado, regalos de cumpleaños”, lo que, según ella, hace casi imposible no perderse o frustrarse ante la avalancha de mensajes. “No me gusta, pero es un montón”, resumió.

El testimonio de Neumann encontró rápida empatía en redes sociales, donde otros padres compartieron experiencias similares.

