Teleshow

Quién es Willy Bronca, el rapero elegido por María Becerra para ser uno de los teloneros de su concierto en River

El joven nacido en Perú y criado en el conurbano bonaerense tendrá la oportunidad de tocar en uno de los estadios más importantes de Latinoamérica

Guardar
Quién es Willy Bronca, el rapero elegido por María Becerra para ser uno de los teloneros su concierto en River (Video: Instagram)

Willy Bronca se prepara para uno de los hitos más importantes de su carrera: será el encargado de abrir los shows de María Becerra el 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate. Este salto a la masividad, producto de una propuesta original que fusiona rap, jazz, funk, soul y folclore latinoamericano, es el resultado de un recorrido marcado por la autogestión, la experimentación musical y una resiliencia a prueba de todo.

El ascenso de Willy Bronca a los grandes escenarios no fue de la noche a la mañana. En agosto de este año, el artista compartió un reel relatando su trayectoria, desde aquel inicio en 2019 cuando “tocaba en el subte con mi hermano de la música, Ciro Boschi” hasta los días en que la pandemia cortó ese recorrido callejero y lo volcó al estudio a grabar su primer disco: “Es un Montón”.

En su testimonio, Bronca recordó cómo en 2021, mientras grababa su segundo disco, “Harto”, conoció a Inti García y Teoli, y juntos filmaron el video de “Panorama” en El Recoveco, pese a no tener batería propia. El esfuerzo y la casualidad hicieron el resto: “El dueño del estudio me prestó la suya y estrenamos el video en local support. Mex Urtizberea vio el video y me invitó a su programa de radio El Mañana. Luego me invitó a participar de su ciclo Fa, donde le mostró mi material a Catriel Ciavarella. A Catriel le copó y me invitó a ver un show de Divididos en el Teatro Flores. Ahí conocí a Ricardo Mollo”.

El joven tocó junto a
El joven tocó junto a Divididos, Mex Urtizberea, Manu Chao, Hilda Lizarazu y Lito Vitale

El crecimiento de Bronca no se detuvo allí. En 2024, recibió la invitación de Manu Chao para rapear en Obras Sanitarias y colaboró con León Gieco en una reversión de Amor y Soledad. Como él mismo relató, “un día, mientras producía temas que quizás nunca vayan a escuchar, Mollo me mandó un audio para invitarme a rapear en el estadio Diego Armando Maradona”. En el audio, Mollo, el líder de Divididos, le propuso: “Tenemos ganas de invitarte a hacer algo. No sé si cantar o querés, este, rapearlo, como a vos te sienta más cómodo. Vamos a hacer un tema de León que se llama El Embudo. Si tenés ganas, avísame y arreglamos todo”.

La lista de experiencias de Bronca se extiende: invitado con Hilda Lizarazu y Lito Vitale en el Teatro Coliseo, improvisaciones en universidades tomadas, la vigilia del 24 de marzo en el Hospital Bonaparte, las marchas de los miércoles con jubilados, dos giras por la Patagonia, otra en Cuyo, y una actividad constante que, como él resume, “es imposible contar en dos minutos de video. Pero los días de lluvia me siento a pensar…”.

Su crecimiento no pasó desapercibido entre los grandes referentes del rock y la música popular: compartió escenario con leyendas como Divididos, Bersuit y Manu Chao, y fue invitado por León Gieco a grabar una versión renovada de “La Marcha de la Bronca”. Incluso, su nombre llegó a oídos de Rosalía después de una performance en vivo con Cindy Cats.

Willy Bronca es uno de
Willy Bronca es uno de los tres teloneros que tendrá Becerra en su concierto en River (Instagram)

Con esta historia de vida y escenarios, Willy Bronca desembarca ahora en River Plate. No solo será el telonero de María Becerra, sino que presentará frente a miles de personas el talento multifacético que lo distingue: fraseos vertiginosos, baterías en vivo y una mirada crítica y musical única. La consagración de Bronca en el Monumental habla de la evolución de la escena local y la apertura de nuevos caminos para artistas que, como él, eligen cruzar géneros, sumar experiencias y desafiar los moldes, abriendo la puerta grande de la música argentina a quienes se animan a la reinvención constante.

Temas Relacionados

María BecerraWilly BroncaRiver Plate

Últimas Noticias

La China Ansa compartió la carta con que Diego Mendoza la conquistó para celebrar el quinto aniversario de la pareja

La conductora revivió el inicio de su relación con el ex futbolista el 13 de diciembre de 2020 y reveló cómo piensan festejarlo

La China Ansa compartió la

El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

La sobrina de Diego Torres tuvo la oportunidad de conocer a la colombiana luego de ser la telonera de sus tres shows. Las tiernas palabras de la estrella internacional

El encuentro a solas de

La última noche de Shakira en Buenos Aires: emoción y celebridades en la Caminata de La Loba

Floppy Tesouro fue una de las figuras elegidas para acompañar a la cantante en un instante clave y emocionante del show

La última noche de Shakira

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto de miocardio

El líder de Turf fue asistido por el SAME y permanece internado en el Hospital Fernández. El comunicado de la banda y los detalles de su evolución

Cómo sigue la salud de

Nicole Neumann y Fabián Cubero exponen más que nunca la grieta familiar a días del cumpleaños de 15 de Allegra

Declaraciones cruzadas, acuerdos rotos y reproches públicos marcan una celebración atravesada por el conflicto

Nicole Neumann y Fabián Cubero
DEPORTES
Sorpresa en el tenis: Roger

Sorpresa en el tenis: Roger Federer volverá a jugar en el Abierto de Australia

Nuevo capítulo del escándalo con Salah: la decisión del Liverpool de cara a un partido que podría marcar su despedida

La llamativa frase de Almeyda en medio de la crisis en el Sevilla: “Es un tiempo muy parecido a lo que viví en River”

Jugó en la selección brasileña, sufrió un problema cardíaco en la pretemporada y tomó una importante decisión de vida

La verdad detrás de la posible llegada de un ex futbolista de Boca Juniors al cuerpo técnico de Claudio Úbeda

TELESHOW
La China Ansa compartió la

La China Ansa compartió la carta con que Diego Mendoza la conquistó para celebrar el quinto aniversario de la pareja

El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

La última noche de Shakira en Buenos Aires: emoción y celebridades en la Caminata de La Loba

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto de miocardio

Nicole Neumann y Fabián Cubero exponen más que nunca la grieta familiar a días del cumpleaños de 15 de Allegra

INFOBAE AMÉRICA

Inclinada, pero aún de pie:

Inclinada, pero aún de pie: cómo la torre de Pisa logró resistir terremotos y eventos extremos

Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025

Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo clave para combatir el terrorismo y reforzar el control penitenciario

Sale un libro póstumo de Silvia Molloy: habla de sus amigos Victoria Ocampo, Bioy Casares, Manuel Puig y otros

Modernización de la infraestructura móvil gana premio internacional por impulsar la conectividad y el avance digital