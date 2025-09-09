El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”

Emily Lucius compartió el percance que sufrió junto a su hermana y mamá para regresar al país (Instagram)

El viaje había sido planeado con entusiasmo: Emily y Belu Lucius, junto a su mamá Silvia, disfrutaron de unos días en Estados Unidos y aguardaban el tan esperado regreso a casa. Pero lo que parecía ser un retorno sin sobresaltos se transformó en una odisea inesperada. Y fue la menor de las hermanas, Emily, quien no dudó en relatar el minuto a minuto de la experiencia a través de sus redes sociales, convirtiendo una situación tensa en un episodio tan real como entrañable.

“Ayer toda emocionada por volver, pero pasaron cosas”, escribió Emily acompañando la frase con una imagen del pasaporte en mano y el suelo del aeropuerto de Miami bajo sus pies. La ilusión del viaje de regreso era evidente, pero la calma inicial pronto dio paso a una serie de imprevistos. Desde sus historias, la actriz se encargó de detallar cada instancia: “Todo aparentaba estar perfecto. Toda la tripulación realmente un amor, los pasajeros contentos, todo genial. Si viajás con vestido tienen un lugar especial donde te lo pueden colgar #DATO. Solo tenés que pedirlo y listo… Yo tomé una mala decisión”.

Ante la intriga de qué había ocurrido, ella lo explicó con sinceridad y un toque de humor: “Decidí tomarme una pastillita para relajarme y poder dormir, y el error estuvo en tomármela antes de que despegue...”. Así, mientras el avión continuó esperando en tierra más de lo previsto, la menor de las hermanas quedó dormida por efecto de la medicación antes de siquiera haber alzado vuelo. En palabras de la actriz: “Aparentemente, estuvimos tres horas arriba del avión esperando que salga. Yo me quedé frita a otro nivel porque claro, recuerden siempre tomando buenas decisiones me agarré la pastillita antes que despegue. Me comentaron que se empezó a aplaudir, a gritar de todo, pero yo frita”.

En el aeropuerto de Miami, la influencer compartió lo que parecía un viaje normal

El misterio por el retraso del vuelo se develó después de la larga espera: “El avión no salió porque estaba rota la bomba de nafta. Este mismo avión viajó con este desperfecto técnico de Argentina a Miami. Gracias a Dios no viajamos, podría haber sido un gran disgusto”, relató Emily. La preocupación se convirtió en alivio: aunque el atraso implicó continuos contratiempos, la seguridad de las tres viajeras nunca estuvo comprometida.

La situación, sin embargo, distaba de estar resuelta. “Bajamos del avión, hicimos otras tres horas de cola para que nos reubiquen en otro vuelo y nos llevaron a un hotel a cinco minutos del aeropuerto”, compartió, ilustrando el relato con una imagen en la que posaba junto a su hermana y su mamá. “Felices que estamos bien y juntas. Angustiada porque hoy teníamos un evento muy hermoso en el Garrahan para recaudar fotos para reacondicionar el quirófano 18 y 20. También tenía un estudio para el prequirúrgico, pero lo perdí”, reflejó con sentimiento agridulce.

Para mantenerse bien en el avión, Emily decidió tomarse un medicamento que la durmió durante las próximas tres horas

Pese al fallo técnico del avión, Emily priorizó su bienestar y el de su familia

Lejos de dejarse abatir por los contratiempos, las tres mujeres decidieron buscarle el lado positivo a la jornada forzada en Miami. “Dos horas libres. Quién adivina quiénes quería ir al shopping y quién no...”, mientras en la imagen se mostraba feliz junto a su madre, en contraposición con la seria expresión de Belu consultando su celular.

Ante el inconveniente para regresar, las tres decidieron ir al shopping (Instagram)

Así, lo que comenzó como una simple travesía aérea para las influencers y su mamá terminó por convertirse en una historia compartida, llena de peripecias y atrapante hasta el final. El humor, la sinceridad y la conexión entre las tres, una vez más, conquistaron a su público y dejaron claro que, con la actitud correcta, incluso los viajes truncos pueden ser memorables.