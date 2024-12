Los emotivos mensajes que Franco y Valentin Yan le dedicaron a su abuelo Gustavo Yankelevich: “Te amo”

Los emotivos saludos de Franco y Valentin Yan a su abuelo Gustavo Yankelevich (Fotos: Instagram)

Gustavo Yankelevich cumplió 75 años y sus dos nietos, Franco y Valentín Yan, cuyo apellido original es Giordano, fruto de la relación de Romina Yan con Darío Giordano, les dedicaron una serie de mensajes en sus respectivas redes sociales.

El primero en homenajear el productor de televisión fue Franco, quien siguió los pasos de su madre y formó parte de Margarita con un papel clave. Con una fotografía abrazado a su abuelo, dejando en claro la cercanía y el gran vínculo que tienen, escribió: “Las palabras no alcanzan cuando el corazón ama tanto. Son millones las cosas que podría decir para que entiendas todo lo que significas para mí, y aun así me quedaría corto. ¡No hay como vos!”

Y cerró con un mensaje cargado de amor por el padre de su madre: “Sos el más grande, único y maravilloso ser que existe. Gracias por acompañarme cada día, por ser mi fuerza y seguridad. La vida nos puso en el camino para estar siempre juntos. Y no dejaré nunca de agradecer por eso… ¡Feliz cumpleaños! Te amo hoy y para siempre”.

Franco saludó a su abuelo con una tierna fotografía: "Te amo hoy y para siempre" (Foto: Instagram/franyan_)

Por otro lado, Valentín usó sus historias de Instagram para saludar al exmarido de Cris Morena. Con una foto de cuando era pequeño, luciendo la camiseta de Boca, el club de sus amores, mientras estaba sentado en la rodilla de Gustavo. Se trata de un mensaje que escribió años atrás en la misma fecha, pero para darle un toque especial agregó: “Podría subir esto cada 7 de diciembre. Te amo”.

El mensaje que escribió un 7 de diciembre de dos años atrás dice: “Hoy cumple el mejor de todos. Mi abuelo, mi ídolo. Las veces que lo vi empujando y cargando con situaciones que no se merecía y así y todo le mete para adelante siempre. El que me banca en cada locura que quiero hacer apoyándome incondicionalmente desde el momento cero″.

Valen tomó la decisión de no seguir los pasos familiares y se dedica a carreras automovilísticas, donde se desempeña profesionalmente y el exgerente de contenidos de Telefe es su gran apoyo: “Aprendo constantemente de él, siempre tiene el consejo perfecto para cada situación y te acompaña en todas, en las buenas y en las malas. Las veces que me siento en un túnel sin salida viene y con una mano en el hombro me acompaña y me ayuda a salir, siempre”.

El saludo que Valentín, el hijo de Romina Yan, le dedicó a Gustavo Yankelevich (Instagram)

Y cierra: “Fuerte como ninguno y con una generosidad de otro planeta. Hoy soy quien soy gracias a vos, todavía me queda mucho por aprender, pero saber que te tengo a mi lado me deja más tranquilo. ¡Feliz cumpleaños, Gustavito! Sos el número uno. Te amo”.

Horas más tarde de esta publicación subió una selfie. Allí se los puede ver al aire libre, con una sonrisa en los labios. Sin necesidad de agregar palabras sobre sus cabezas, puso cinco emojis de corazones.

Días atrás, el menor de los Giordano respondió algunas preguntas de sus seguidores y la primera que eligió para responder fue la más recurrente, según él mismo contó: “¿Nunca pensaste en seguir la actuación, teniendo una familia como la tuya?”, le plantearon. “Vamos con la primera, que casi siempre me llega por algún lado esta pregunta: obviamente que lo pensé porque mi familia se dedica toda al arte, al entretenimiento. Hice comedia musical cuando era más chico”, comenzó respondiendo Valentín.

“Pero nunca me gustó. Siempre la pasé mal con el tema de la vergüenza y esas cosas, entonces nunca me llamó la atención actuar. Sí me gusta estar atrás de cámara, más como productor, eso sí me divierte. Pero no seguí por ese camino tampoco”, confesó el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. “Lo que sí me gusta es cantar. Eso es lo único artístico que hago hoy en día”, cerró en su respuesta.