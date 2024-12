Ezequiel de Love is Blind fue denunciado por una participante del reality por violencia y amenazas

Ezequiel Ingrassia de Love is blind fue denunciado por una participante del reality show (Video: LAM, América)

Love is Blind, el reality show que conducen Wanda Nara y Darío Barassi, en su primera temporada presentó historias de amor que no pudieron tener su final feliz. En LAM sacaron a la luz una que no fue parte del programa, pero que terminó con una grave acusación contra Ezequiel Ingrassia, uno de los participantes que fue parte de esta primera temporada. En el programa de América hicieron referencia a la denuncia que presentó Camila Pittaluga por violencia y amenazas contra quien tuvo una relación durante unos meses.

Pepe Ochoa contó que el concursante y la joven tuvieron una conexión durante el proyecto, pero que su vínculo no prosperó y en la edición terminaron prescindiendo de su historia para desarrollar otras; entre ellas, la que él tuvo con Julieta Fennema, con quien terminó casándose como broche de oro, para divorciarse un tiempo después.

“Cuando terminaron de filmar el reality, Ezequiel estaba casado con Julieta y, a la vez, empezó a tener una relación clandestina con Camila. Ellos empezaron a salir dos o tres meses muy intensamente y cortaron. Cuando el programa estaba a punto de salir al aire, él le mandó un bozal legal para que Camila no pueda hablar de él durante ese periodo. Lo hizo para que no cuente todos los chanchullos que se había mandado. Ella dijo ‘yo no voy a respetar esto’ y él comenzó a mandarle audios, a hostigarla y a amenazarla. Esto es lo que dicen del lado de ella”, aseguró el panelista del ciclo.

Ezequiel Ingrassia y Camila Pittaluga, de Love is blind

“La llamaba, le mandaba abogados, se presentó en el lugar en donde ella estaba como para decirle a la mina ‘no hables porque me vas a cagar lo que viene de acá en adelante cuando el reality estaba al aire’. Esta situación duró un tiempo. Pude hablar con ella y me dijo que lo pasó pésimo. Tuvo que hacer mucha terapia para salir de esto que fue horrible. No solo el bozal legal”, agregó Ochoa.

Según contó el panelista, todo esto terminó en la denuncia que la joven realizó el 30 de noviembre por violencia de género, amenazas y hostigamiento. “Me contó que estaba en la comisaría pidiendo un botón antipánico por este señor”, comentó Pepe, mientras en el ciclo de Ángel de Brito compartía una historia que subió la joven, que se dedica al modelaje y es influencer, en donde mostraba la denuncia y compartía sus sensaciones.

“Después de asesorarme con más de un abogado, después de meditarlo mucho, con miedo, con ataques de pánico, de ansiedad, con inseguridades, me animé a denunciar. Con el corazón en la garganta, con taquicardia, con el cuerpo temblando, me animé a hablar”, escribió Pittaluga. “Con mucha impotencia porque no hubiese elegido jamás tener que estar viviendo esto y llegar a esta instancia”, añadió.

Ezequiel Ingrassia de Love is Blind habló de la denuncia de una participante por violencia y amenazas (Video: LAM, América)

Ezequiel habló de la denuncia de Camila

Entrevistado por el programa de América, Ezequiel Ingrassia reconoció su vínculo con la joven, pero negó las acusaciones que recibió. “Nunca llegó a ser pareja. O sea, una vez que nos divorciamos con Juli, cada uno hizo su vida, ella estuvo con gente, yo estuve con gente. La diferencia que por ahí yo estuve con alguien del reality, pero fue una relación esporádica. Tampoco es que fue algo muy serio”, señaló, desmintiendo también el haberle sido a su esposa del reality show.

“Yo me considero un tipo muy tranquilo, muy centrado. Nunca hubo un hostigamiento ni nada. Sí sé que de su parte, quizás de su supuesta mejor amiga que ahora, ya dejó de ser amiga, que me reenvió un audio en donde ella decía ‘cuando salga el reality voy a ver si vengarme y de la manera que me vengo’. Eso me parece que, para haber sido una relación que no funcionó, como puede pasar con cualquier relación, me parece muy fuerte. La palabra venganza ya me parece bastante. Yo creo que fue una relación normal que no funcionó. Ella argumenta que yo la ilusioné y la verdad no, quizás del otro lado estaba más enganchado que de mi lado. Sinceramente, no fue nada grave”, expresó.

“Hay un grupo que está buscando quizás un poco de cámara o exposición. No me sorprende, pero tampoco es algo que me incomoda”, expresó, mientras contaba que no había sido notificado de la denuncia. “Yo lo tomé tranquilo. Como te digo, estoy tranquilo porque sé que no hay nada comprometedor. Sé que no hubo acoso, no hubo violencia ni hostigamiento”, concluyó.