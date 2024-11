“Love is Blind, Argentina” llegó a su fin: qué parejas quedaron juntas y cuáles se separaron

Love is Blind Argentina ha concluido su primera temporada con un episodio especial de reencuentro, donde los participantes revelaron el estado actual de sus relaciones tras un año de haber finalizado las grabaciones. Este programa, una adaptación local del popular reality de Netflix, busca conectar a personas a través del amor sin contacto físico previo. Conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, el show reunió a 16 hombres y 16 mujeres en citas a ciegas con el objetivo de encontrar a su pareja ideal.

El reality se estrenó en Netflix el 6 de noviembre y, desde entonces, ha conquistado el corazón de los espectadores. Esta versión local de la popular franquicia internacional de citas rompió esquemas al explorar una pregunta fundamental: ¿puede el amor nacer sin vernos? La serie ya ha cautivado a audiencias en Estados Unidos, Brasil, Japón y el Reino Unido, y ahora los argentinos se sumaron a este fenómeno que ya logró ocupar cómodamente el primer puesto en el ranking de las series más vistas.(ATENCIÓN SPOILERS A PARTIR DE AQUÍ)

El episodio de reencuentro mostró la evolución de las relaciones tras el reality. (Crédito: Lucy Olmos / Netflix ©2024)

Las parejas que siguen juntas y las que se separaron

Durante el especial, se confirmó que algunas parejas lograron mantenerse unidas, mientras que otras decidieron separarse. Santiago Martínez y Emily Ceco son una de las parejas que continúan juntas, a pesar de haber enfrentado críticas del público por ciertas actitudes de Santiago durante el programa. Por otro lado, Florencia Fernández y José Luis Fariña también siguen juntos, consolidándose como una de las parejas más estables de la temporada.

Sin embargo, no todas las historias tuvieron un final feliz. Julieta Fennema y Ezequiel Ingrassia, quienes fueron una de las parejas favoritas del público, decidieron separarse después del reality. A pesar de la separación, mantienen una relación amistosa y se apoyan mutuamente en momentos difíciles. Asimismo, Tom Martorello y Florfi Frers optaron por seguir caminos separados, aunque inicialmente decidieron continuar su relación fuera del programa.

Darío Barassi y Wanda Nara, fueron los ocnductores de esta primera entrega. (Crédito: Lucy Olmos / Netflix ©2024)

Otra pareja que no llegó al altar fue la de María Emilia Melo y Mauricio Zappacosta, quienes también decidieron no casarse. Mauricio, sin embargo, encontró el amor en Érica, otra participante del reality que no tuvo un papel destacado en el programa.

El reencuentro también sirvió para aclarar el destino de otros participantes. Eva y Robert, quienes viajaron a Tulum pero se separaron, no tuvieron suerte en su relación, aunque Robert inició un vínculo con Agustina. Esta nueva relación se mantiene a distancia, ya que él vive en el interior y ella en la capital.

Algunas parejas sobrevivieron a las críticas y continúan unidas. (Crédito: Netflix)

Finalmente, se reveló que Brenda y Matías, quienes se comprometieron durante el programa, intentaron que su relación funcionara fuera de las cámaras. Sin embargo, problemas de comunicación impidieron que avanzaran, a pesar de los esfuerzos por conocerse mejor.

El episodio de reencuentro de Love is Blind Argentina dejó en claro que, aunque el amor puede surgir en las circunstancias más inusuales, las relaciones enfrentan desafíos que van más allá de la conexión inicial. Los fanáticos del programa pudieron conocer el desenlace de las historias de amor que siguieron durante la temporada, confirmando qué parejas lograron superar las pruebas del reality y cuáles decidieron tomar caminos separados.