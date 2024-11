Macarena Rinaldi compartió el particular cambio físico que sufrió en el final de su embarazo: “No los veo”

Maca Rinaldi se sorprendió al ver el particular cambio físico que sufrió por su embarazo (Video: Instagram)

En medio de un gran momento a nivel personal, Macarena Rinaldi y su novio, el productor Federico Hoppe, se preparan para la inminente llegada de su hija, Amanda. Los últimos meses de gestación trajeron risas y alegrías para los futuros padres, quienes no dudaron en capturarlos y mostrarlos en las redes sociales. Durante los grandes cambios que se avecinan para la pareja, la estudiante de Psicología se encontró con un particular detalle en su cuerpo y no dudó en compartir su sorpresa ante sus seguidores.

En ese sentido, este martes Macarena subió una filmación a su cuenta de Instagram y mostró de lleno el inesperado cambio que sufrió en la semana número 30 de su embarazo. “¿Dónde están mis tobillos?”, escribió en compañía de la imagen donde se podían apreciar sus piernas sobre un piso de madera. “Bueno, no sé a dónde fueron a parar y me faltan dos meses. Así que, si no los veo ahora, entonces en los siguientes menos”, expresó, entre risas.

“Recién estuve con los pies arriba para ver si los veía”, continuó y, acto seguido, enfocó a su pareja, Fede, quien realizó un comentario que no logró ser captado por su celular. Ante eso, ella expresó: “Estoy grabando una historia porque no puede creer que no tengo tobillos.”. Y, en un intento de restarle seriedad a la situación, ella sumó: “Pero, bueno, las maravillas del embarazo”.

La dupla se encuentra a pocos meses de darle la bienvenida al mundo a su primera hija

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Rinaldi se refiere a su gestación. A principios de octubre, ella sacó a relucir su talento como bailarina y aprovechó a hacer un poco de ejercicio. “A ver, Amanda, si mamá se acuerda de algo. Hace cinco años que no bailo, mi hija se merece que lo vuelva a hacer con ella”, expresó, en ese entonces, al pie del clip donde se la podía apreciar realizando algunos pasos en medio del área de musculación un gimnasio.

“Aunque sea solo para nosotras”, agregó Macarena, quien dejó en claro que su talento para la danza continuaba intacto. Y, además, que tenía las emociones a flor de piel en medio del transcurso de un embarazo que luchó mucho para que se concretara y no dudó en referirse a ese camino previo a ese desopilante video. “El proceso para que llegue mi beba fue distinto a lo que imaginaba, creía que para traer un hijo al mundo bastaba la voluntad y tomar la decisión. Pero muchas veces eso no alcanza y la vida hace lo suyo, jugando cartas que no vemos venir”, comentó, a corazón abierto, en un posteo que enterneció a sus fanáticos.

Maca Rinaldi sacó a relucir sus pasos de baile en medio de su embarazo (Video: Instagram)

En ese mismo marco, Macarena no solo dejó en claro los obstáculos y dificultades que tuvo que afrontar, sino que también destacó su postura para enfrentar ese desafío. “Más allá de todo, siempre tuve claro que quería disfrutar de la búsqueda, de ir hacia el encuentro con mi bebé, de la forma que me tocara, y me llevara el tiempo que me llevara. Este deseo tan potente se merecía que vaya tras él con alegría, entereza y fortaleza”, sumó en otro fragmento de su posteo, donde plasmó todos los sentimientos que la atravesaron en ese entonces. También dejó en claro que esto influyó en su carrera de Psicología a tal punto que su tratamiento de reproducción asistida se volvió su tema de tesis.

Y, como broche de oro, la pareja del productor cerró su relato al recordar el inicio del embarazo. “Llegó Amanda naturalmente, cuando menos lo imaginaba, ella se quedó y se anidó en mí. Ojalá que esté disfrutando mucho de su nidito, porque lo venía cuidando y preparando para cuando ella quisiera venir. Y espero darle la paz que ella me da a mí”, sentenció ante sus seguidores.