Lizy Tagliani dio a conocer el particular olvido que tuvo de camino a La Peña de Morfi: “Los dracu”

Lizy Tagliani compartió con sus seguidores que se olvidó sus dientes antes de salir al programa (Video: Instagram)

Desde los comienzos de su carrera, Lizy Tagliani supo relucir su sentido del humor. En la pantalla chica o en las redes sociales, la comediante no perdió la oportunidad para ganarse un lugar en el corazón de las personas por su divertida personalidad. En esta ocasión, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) se destacó por un particular olvido para salir ante las cámaras, que hizo a más de uno de sus fanáticos sorprenderse y compartir las risas por lo ocurrido.

“Me olvidé los Dracu del costado”, aseguró Lizy en la descripción de su posteo respecto a los dientes postizos que utiliza para trabajar en público. A la par de este, subió un breve video comentando la situación. “Acá, arrancando para ir a La Peña a prepararnos y a producirnos”, comenzó diciendo desde la comodidad de un auto que la trasladaba al canal. Fiel a su personalidad, continuó: “No necesito mucho, es un toquecito, chicos. Me pellizco los cachetes y ya estoy. Los espero a todos”.

Su despreocupado tono se tornó en uno serio al darse cuenta de un detalle en su aspecto. “No puedo creer que me olvidé los dracu”, expresó la presentadora en alusión a los dientes removibles que utiliza en la parte inferior de su dentadura. Sin embargo, no tardó en reírse de la situación y con un gesto para que no se le vea demasiado la dentadura, improvisó: “Bueno, hoy voy a estar así: ‘Bienvenidos a La Peña, les tenemos un programón hasta las 17′″.

Acostumbrada a sonreír ante la cámara, Lizy no pudo evitar lamentarse por olvidarse de sus dientes (La Peña de Morfi - Telefe)

Las ocurrencias de Tagliani no tardaron en causar sensación entre sus más de seis millones de seguidores. Mientras que algunos se sorprendieron al saber que usaba prótesis removibles, otros se sumaron a las bromas, en especial porque se encontraban acostumbrados a la vibrante personalidad de la presentadora. “Estás bárbara”; “Te amo. Sos tan natural sin tus dientes”; “Te admiro porque sos muy positiva”; “Sos una diosa igual”; “No se nota lo de tus dientes. Quedate tranquila”; “Sos única”; fueron algunos de los mensajes que le dejaron a pocas horas de comenzar una nueva emisión del ciclo que conduce con Diego Leuco cada domingo.

Cabe mencionar que si bien Lizy se destacó en reiteradas ocasiones por sus desopilantes anécdotas diarias, lo cierto es que la semana pasada protagonizó un tenso episodio. El domingo pasado, en su participación en el programa de Susana Giménez, la actriz lanzó una serie de dichos hacia Cami Homs que se volvieron el blanco de las críticas en las redes sociales y en los medios. Al percatarse de su error, ella no dudó en disculparse públicamente con la modelo en la emisión de Arriba bebé (Pop 101.5). “No sé si fue el cansancio, un tema psicológico, no tengo idea, pero le empecé a decir cosas que me parecieron graciosas y vengativas. Pensé que estaba haciendo un chiste, pero dolió mucho de corazón que no me di cuenta”, recordó, en ese entonces, al referirse a su comportamiento.

A corazón abierto, Lizy Tagliani se disculpó por su comportamiento con Cami Homs al aire (Video: Arriba bebé -Pop 101.5)

Momentos más tarde, la animadora recordó que no fue hasta que su marido, Sebastián Nebot, le comentó de sus palabras y ella se percató de su error. “Me desconocí. No me da bronca haberlo hecho porque uno tiene que pagar las consecuencias, sino que tengo 54 años”, expresó, completamente angustiada, en otro momento ante sus compañeros en la radio. Dejando en claro su arrepentimiento por su comportamiento, la humorista recalcó al final de su mea culpa: “Lo que pasa es que estuve para el oj... No era mi grupo. No puedo decir que no fui yo, ya que lo hice. Podría haberlo hecho con mi círculo de amigos que, por ejemplo, decimos barbaridades sobre mi expareja. Hacemos esas cosas, pero ella no tenía nada que ver. Esa parte de mí fue horrible”.