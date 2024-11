Natalie Weber se sometió a un cambio estético en la cara y mostró el procedimiento

Natalie Weber , de 38 años, mostró cómo le colocaron hilos tensores de colágeno.

Desde un video en redes, explicó cada paso del proceso y sus beneficios estéticos.

Lo esencial: la modelo Natalie Weber les reveló a sus seguidores un procedimiento que ella utiliza para el cuidado facial: la colocación de hilos tensores de colágeno reabsorbibles, el cual define como seguro y eficaz. En su publicación, la modelo mostró detalladamente el proceso, desde la llegada al consultorio hasta los resultados finales. Su intención no es solo compartir los beneficios estéticos, sino también alentar el autocuidado continuo para combatir la flacidez y los efectos de la edad. Además, reflexionó sobre cómo estos tratamientos ayudan a retrasar los signos del envejecimiento, resaltando la importancia de opciones menos invasivas para el cuidado de la piel.

Natalie Weber mostró el retoque estético que se hizo (Video: Instagram)

A los 38 años, Natalie Weber decidió compartir con sus seguidores uno de los tratamientos estéticos que emplea para conservar la frescura de su rostro. En un video que publicó recientemente, la modelo mostró el paso a paso el procedimiento de colocación de hilos tensores de colágeno reabsorbibles, un tratamiento que asegura “es sumamente efectivo y seguro”. Las imágenes muestran cada etapa del proceso, desde su ingreso al consultorio hasta el resultado final, revelando su compromiso con el cuidado personal.

La modelo decidió hacer público no sólo el antes y el después de la colocación de los hilos sino todo el procedimiento. Así, el video la muestra recostada en la camilla mientras los profesionales de medicina estética trabajan en su rostro. Con este registro, Weber se propuso no solo exhibir el resultado, sino también transparentar en qué consiste esta intervención no invasiva que, según ella, “logra mejorar la flacidez en el rostro y devolverle una apariencia rejuvenecida”.

“Los hilos tensores de colágeno reabsorbibles, son sumamente efectivos y seguros”, escribió junto al video, explicando también que este tipo de hilos ayudan a combatir los signos del envejecimiento: “Con la aplicación constante (dependiendo de cada piel) logramos mejorar la flacidez de la misma, a causa del fotoenvejecimiento, malos hábitos alimentarios y la involución cutánea por edad”.

El proceso consiste en insertar hilos debajo de la piel en puntos estratégicos, lo cual permite tensar las áreas tratadas y estimular el colágeno natural del cuerpo. Según Weber, estos hilos ofrecen resultados visibles en el aspecto de la piel, ayudando a devolverle firmeza y luminosidad. “Vas a notar la piel más firme, iluminada, y los poros menos visibles”, le comentó la modelo a quienes consideran esta alternativa estética para mejorar el rostro sin la necesidad de una intervención quirúrgica.

Natalie Weber

Además, Weber reflexionó sobre la posibilidad de mantener una piel sana y radiante con el paso de los años. En uno de sus mensajes, hizo hincapié en que el envejecimiento es un proceso inevitable, aunque con la ayuda de estos tratamientos se pueden mitigar algunos de sus efectos. “Recordá que el reloj biológico no se detiene, pero podemos devolver a la piel todo lo que pierde debido a su oxidación y verla siempre radiante a toda edad”, le advirtió a sus seguidores.

Por su parte, la modelo concluyó su publicación con una invitación al autocuidado y a la constancia en este tipo de tratamientos. Para ella, estos procedimientos representan una forma de “devolver a la piel” lo que pierde con el tiempo y los factores ambientales, como la exposición al sol y la falta de una dieta balanceada. “Recupera todo lo que pierde debido a su oxidación”.