Cinthia Fernández, lapidaria con la exmujer de Roberto Castillo: “Con tu título vas a la TV a reclamar que te mantengan”

La dura respuesta de Cinthia Fernández a la exmujer de Roberto Castillo: "Ningún título te hace mejor persona" (Video: Instagram)

En un contundente video que compartió en su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández respondió a Daniela Vera Fontana, exesposa de su pareja, Roberto Castillo, luego de que esta se burlara de su decisión de iniciar estudios universitarios. Fernández, visiblemente afectada y emocionada en varias partes de su mensaje, defendió su vida laboral y su rol como madre frente a las críticas que, en su opinión, intentaban menospreciarla por no tener un título académico.

Con un video que se grabó desde adentro de su automóvil, la mediática fue lapidaria en su respuesta. “Hace tiempo me vengo aguantando, callando, respetando una situación y los tiempos de todos, y respetando a mi pareja sobre todo”, afirmó al comenzar su declaración, agregando que había llegado a su límite: “Se metió con mis hijas, de manera muy desagradable, y hoy se volvió a meter conmigo, como mamá, como mujer, y todo tiene un límite”.

Fernández continuó con una crítica directa a la idea de que el valor de una persona depende de un título universitario. “¿Querés rebajar a una persona porque no tiene un título universitario? Realmente da asco, es patético, es una fotografía de la persona que lo está diciendo”, expresó, en alusión a los comentarios de Vera Fontana. La mediática defendió su trayectoria y esfuerzo, resaltando que en Argentina, donde “la gente tiene que tener tres trabajos para vivir”, acceder a estudios superiores es un privilegio para pocos.

En su duro descargo, Cinthia se emocionó al relatar las difíciles decisiones que enfrentó para sacar adelante a sus hijas sin apoyo y cómo tuvo que priorizar el trabajo sobre sus propios deseos de estudio. “En mi caso, yo no lo pude hacer; en mi caso, tuve una realidad económica muy difícil y no lo pude hacer. Hice un año, tuve que dejar, tuve que ir a laburar, tuve que priorizar muchísimas cosas. La vida me pegó duro”, reveló con la voz entrecortada, describiendo los sacrificios que hizo por su familia. “Fui mamá y me pegó más duro todavía”, añadió visiblemente emocionada, señalando que, en ese momento, no podía dedicarse a estudiar porque su prioridad era “sacar a flote una casa sola, solita”.

Cinthia Fernández disparó contra Daniela Vera Fontana luego de que la arquitecta se burló de ella por las redes sociales. "Ya aguanté demasiado", dijo la mediática

La vedette compartió cómo logró superar estas adversidades y construir una vida para sus hijas con su propio esfuerzo. “Soy una máquina de laburar hace años, pude darle de comer a mis hijas, de mantenerlas, de sacar a flote una casa después de haber pasado muchísimas cosas durísimas”, afirmó. Explicó también que todo el trabajo y sacrificio valieron la pena al ver cómo sus hijas crecían en un entorno estable y lleno de cariño, algo que ella considera más valioso que cualquier título. “Mirá si no seré un ejemplo para mis hijas, y para mí”, sostuvo con orgullo.

“Tu crítica es patética”, señaló Cinthia Fernández a Daniela Vera Fontana

Cinthia Fernández no tuvo filtro al responderle a Daniela Vera Fontana a través de sus redes sociales (Candela Teicheira)

Para Fernández, los comentarios de Vera Fontana no solo eran personales, sino que transmitían un mensaje negativo sobre el valor de las personas que, por distintas razones, no cuentan con estudios formales. “Decir eso, desilusionar y dar ese mensaje es totalmente patético”, expresó Fernández, resaltando que muchas personas, por falta de tiempo y dinero, no tienen la oportunidad de estudiar. Aun así, aseguró que en su caso, su esfuerzo y logros personales son motivo de orgullo: “Mirá, estamos en igualdad de condiciones. Solo que yo la rompo; imaginate todo lo que logré sin un título, que cuando lo tenga la voy a romper. Voy a ser la número uno”.

La panelista de LAM (América) continuó cuestionando a la ex de su pareja y le preguntó directamente sobre los logros que había alcanzado con su título de arquitecta: “¿Vos qué hiciste con tu título? Con un título, ¿lograste sentarte en los canales de televisión? Porque yo me senté, pero a reclamar por un 50% que les correspondía de derechos a mis hijas”.

Cinthia concluyó su respuesta resaltando que, aunque carece de un título universitario, se siente orgullosa de ser un ejemplo de independencia y esfuerzo para sus hijas. “Imaginate todos los logros que tuve sin título, y sobre todo la experiencia de no tener que depender de nadie, enseñarles a mis hijas que siempre se puede, que siempre te tenés que levantar, que en la vida para conseguir algo hay que trabajar, hay que esforzarse, por más gris que esté el panorama”, expresó. Con la voz cargada de emoción, explicó que su cuenta pendiente de estudiar se hará realidad, ahora que tiene los recursos y el tiempo para lograrlo: “Hoy gracias a todo lo que logré tengo tiempo, tengo una mejor posición económica para saldar mi cuenta pendiente que es estudiar”.

Finalmente, Fernández reflexionó sobre cómo su experiencia y sacrificio, más que cualquier título, son su verdadero orgullo: “Te puedo asegurar que me siento con un posgrado de orgullo. Nadie me pagó la facultad, y dejé tirado un título para aparentar, que todo lo hice sola”.

Qué dijo la exmujer de Roberto Castillo sobre los próximos estudios de Cinthia Fernández

Cabe recordar que todo comenzó cuando Daniela Vera Fontana expresó en su cuenta de Instagram su opinión, indirecta, acerca de que la actual novia de su exmarido comience a estudiar en la Universidad. “Las autopreguntas vienen pisando fuerte”, comenzó diciendo la arquitecta. ¿Qué pasa con la influencer que está nerviosa que quizás seamos compañeras de estudio?”, dijo en tono de burla.

Cinthia Fernández le respondió a la exmujer de Roberto Castillo por burlarse de querer comenzar a estudiar (Instagram)

“Ah, claro, yo ya tengo mi profesión: arquitecta. ¡Eso le pesa!. Tranqui, es muy bueno que a tu edad te dignes a estudiar una carrera universitaria, ejemplo para tus hijas”, finalizó. Estas palabras despertaron la furia de Cinthia Fernández, quien se sintió aludida de inmediato por este mensaje y le respondió de manera contundente.