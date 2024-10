Jimena Barón contó si se casará con su novio Matías Palleiro y su respuesta sorprendió a sus seguidores (Instagram)

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Jimena Barón reveló su perspectiva sobre el matrimonio al responder a sus seguidores sobre su relación con Matías Palleiro. Cuando un usuario le preguntó si consideraba casarse con su novio, Barón fue clara en su respuesta: “No solo jamás me interesó casarme sino que ahora lo contagié a Matías con el asunto, así que no creo. Perdón”. Esta respuesta refleja una postura firme sobre el matrimonio, una institución que la cantante y actriz ha decidido no perseguir. La falta de interés de Barón en casarse parece ser compartida ahora por Palleiro, lo que indica que ambos han alcanzado un acuerdo en su relación, alejándose de las expectativas tradicionales de formalizarla legalmente.

Barón también compartió detalles sobre su hijo Momo, y sus deseos de agrandar la familia. Al responder a otra pregunta sobre si el niño deseaba tener un hermanito, la actriz comentó de forma divertida: “Momo quiere un hermano, pero no quiere una hermana. ¿Qué decirles?”. En una entrevista previa, Barón ya había mencionado que Momo, fruto de su relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo, había expresado su deseo de tener un hermano, y que incluso había contemplado otras opciones, como una mascota, si eso no era posible.

Una historia de amor inesperada entre Jimena Barón y Matías Palleiro

La relación entre Jimena Barón y Matías Palleiro comenzó un poco accidentada pero se consolidó con el correr del tiempo (Instagram)

La relación entre Jimena Barón y Matías Palleiro tuvo un inicio que sorprendió a muchos, incluida a la propia artista. En una reciente publicación, la cantante recordó lo que describió como “la peor cita de su vida”, un primer encuentro en el que nada parecía fluir. Barón explicó que durante esa noche sintió que prácticamente le estaba haciendo una entrevista a Palleiro, quien le reveló sus peculiares preferencias alimenticias: solo comía carne, papa, y arroz, evitando casi todas las verduras. Además, Palleiro dejó en claro que solo tomaría un trago porque más tarde tenía una resonancia magnética, lo que desconcertó aún más a Barón, quien no esperaba un final tan abrupto para su cita.

Sin embargo, algo cambió en el último momento. Jimena describió cómo, tras dejarla en su casa, Palleiro le dio un beso que encendió una chispa inesperada en la cantante, quien pensó que tal vez él abandonaría sus planes para la noche. No obstante, para su sorpresa, su pareja frenó el momento y le dijo: “Bueno, che, me tengo que ir”. Esta primera cita, que parecía un desastre, terminó siendo el inicio de una historia de amor que tres años después, ambos celebran con alegría.

Jimena Barón y su pareja, Matías Palleiro, celebraron sus tres años de relación con regalos mutuos (Instagram)

Cabe recordar que para festejar su tercer aniversario, Barón y Palleiro compartieron en redes un emotivo mensaje sobre la relación que han construido, destacando la elección de estar juntos sin depender uno del otro. Para celebrar la ocasión, Barón mostró a sus seguidores el regalo que intercambiaron: unas cadenitas personalizadas con las iniciales de ambos y la fecha en que comenzaron su relación. Este detalle romántico reflejó la complicidad que ambos han desarrollado, basada en la comprensión y el respeto mutuo.

Después de tres años de noviazgo, Barón y Palleiro decidieron dar el paso hacia la convivencia, una noticia que la actriz compartió en sus redes sociales y que provocó la curiosidad de sus seguidores. La cantante expresó su emoción diciendo: “Estoy enormemente feliz viviendo algo que pensé que ya no iba a vivir”. Para la actriz, la mudanza a la casa que remodeló fue el comienzo de una nueva etapa en su relación, en la que comparte su día a día con su pareja, aunque sin planes de matrimonio.