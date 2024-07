Jimena Barón reveló un detalle que le preocupa de su pareja: “El pronóstico conyugal es devastador”

Jimena Barón le hizo un planteo inesperado a su novio (Video: Instagram)

Jimena Barón, además de su exitosa carrera y el tiempo que comparte con su hijo Morrison, mantiene a sus seguidores entretenidos con las situaciones cotidianas y curiosas que vive con su familia y amigos. En esta oportunidad, la artista sorprendió al compartir un video donde aparece su novio, Matías Palleiro, trabajando en su computadora, mientras ella señala un detalle que no le parece bueno para su relación.

A través de su cuenta de Instagram, Jimena posteó una historia en la que mostró primero la mano de Matías con un anillo negro: “Un plano del anillo que te compraste que no es para nada de compromiso, ni nada que me incluya”.

“Los collares de aniversario que compraste están rotos en la mesita de luz y no estás gastando ni un centímetro de tu vida para cambiar eso”, reclamó Barón con evidente enojo mientras el empresario la miraba con los ojos bien abiertos.

“Preguntá qué hago mañana”, lanzó Palleiro para defenderse del reclamo que le hizo la cantante ante sus miles de seguidores, quienes siempre están atentos a cada una de las situaciones que vive durante su rutina diaria.

Jimena Barón y Matías Palleiro

“Se rompieron ambos, el pronóstico conyugal es devastador”, escribió la joven sobre lo que advirtió ante los objetos que podrían sellar su relación, la cual ya lleva más de dos años repleta de viajes y momentos especiales.

La historia de amor entre Jimena Barón y Matías Palleiro comenzó a mediados de 2021, cuando fueron vistos juntos por primera vez en una salida nocturna. La química entre ellos fue instantánea y no tardaron en oficializar su relación. Desde entonces, la pareja ha compartido numerosos momentos en sus redes sociales, desde románticas vacaciones hasta cenas familiares, mostrando siempre una conexión especial y un gran sentido del humor.

Recientemente, Jimena también se atrevió a contar cómo fue la primera cita que tuvo con el modelo, lo cual generó muchas risas entre sus fanáticos, ya que ella sabe cómo relatar las situaciones con humor. “Tal vez la peor cita que tuve, me hablabas poco, casi que te hice una entrevista. Llegó el momento de pedir comida y me contaste que no comías casi nada, solo carne, papa, arroz y verduras prácticamente ninguna. Dios mío. Ok”, contó para poner en contexto.

Pero aquello solo fue el primer paso, y todo parecía empeorar: “Le intento poner onda, ¿pedimos tragos? ‘Yo me tomo solamente uno porque en un rato me tengo que ir a hacer una resonancia magnética’, me dijiste. Eran las 10 de la noche. Yo no lo podía creer. Me dejaste en casa, yo me había medio disfrazado de oficinista porque me di cuenta de que eras muy formal y prefería encajar rápido”, rememoró, y expuso sus sensaciones de una salida de junio, de hace tres años. “Di por hecho que la noche quedaba ahí, en el formalismo absoluto, vos yéndote a tu resonancia y yo de mal humor sola en casa. Insólito. ¿Para qué vine?”.

Pero sucedió algo inesperado: “Te saludo ya medio mala onda en el auto y me besás inesperadamente. Yo, que prendo más rápido que un fósforo, agarro viaje feliz y pienso: ‘Ya fue, este pibe no va a hacerse la resonancia’”. Pero otra vez el destino cambió de frente: “Frenás la pasión y me decís: ‘Bueno, che, me tengo que ir’. Subo a casa odiándote, recaliente en todo sentido. Fracaso absoluto. Esto no va a funcionar”. La sentencia pareció inapelable: “Tal vez fue la peor cita que tuve. Sí”.

Pero está claro que, por más que haya sido un encuentro fallido, algo se encendió en aquel restaurante. “Tres años más tarde andamos festejando nuevamente nuestro aniversario, celebrando que la vida nos cruzó y que a pesar de no necesitarnos, porque nuestras vidas ya eran relindas, elegimos estar juntos, ¿Será esa la clave?”, se preguntó la actriz, y ponderó a su novio como “el compañero más divertido, bueno, sano, leal, aventurero y lindo que existe”.