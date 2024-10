Lizy Tagliani recordó un emotivo momento de su niñez con una foto retro: “Algo mágico tenía que tener ser mujer”

Las conmovedoras palabras de Lizy Tagliani para su mamá (Instagram)

A raíz de una foto en blanco y negro, Lizy Tagliani publicó unas palabras que conmovieron a sus seguidores en el feed de su cuenta de Instagram. En la misma, se la pudo ver durante su infancia, en el momento de tomar la primera comunión, teniendo aun una apariencia masculina. Pero detrás de esa imagen de solemnidad religiosa, Lizy reveló un mundo interior lleno de sueños y reflexiones sobre su identidad de género, cuando aún no había realizado la transición que la convertiría en la mujer que es hoy.

En su emotivo mensaje, Lizy recuerda que, lejos de estar concentrada en la ceremonia, su mente divagaba en ideas mucho más profundas y personales. “No estaba seria, estaba planeando cómo sería mi vestido de novia cuando me case... estaba esperando mi tiempo para que algún cirujano me ayude a desarrollar mis lolas. Estaba tomando coraje porque sabía que ser mujer no era una tarea fácil, lo notaba en mi mamá, en mis tías y en Doña Bernarda, en Doña Herminda”. Con estas palabras, la comediante y presentadora describió cómo, desde muy joven, ya tenía claro quién era en su interior y cuáles eran sus sueños: ser mujer, con todo lo que eso implicaba.

Lo que más llama la atención de su publicación es la lucidez con la que Lizy, siendo apenas una niña, ya comprendía las complejidades y desafíos que enfrentaban las mujeres en su entorno. En su mensaje, recordó a las mujeres de su barrio, aquellas que, con el ceño fruncido, parecían luchar, minuto a minuto, con las dificultades de la vida, pero que, a las cinco de la tarde, se permitían un respiro. “A las 17, como si sonara un recreo imaginario... el ceño se alisaba y la carcajada estallaba como si la felicidad brotara por sus bocas a pura risa”.

Esta observación le permitió a Lizy vislumbrar que ser mujer, aunque no era una tarea fácil, tenía una magia especial, una fuerza y una solidaridad únicas que se compartía entre ellas. Y así, incluso desde pequeña, entendía que ese destino, el de ser mujer, también sería el suyo. “Sabía que algo mágico tenía que tener ser mujer, y acá estoy, recordándolas mientras se hace la hora de que llegue mi marido del trabajo y mi hijo del jardín”.

La espiritualidad y el humor, claves en la vida de Lizy

Con su característico sentido del humor, Lizy no dejó de lado la ironía al hablar de aquella ceremonia de comunión. Confesó que, aunque aparentaba estar seria para cumplir con el sacerdote, en el fondo “Dios ya sabía cuáles eran mis planes”. Una frase que, entre risas, también refleja la espiritualidad que siempre la acompañó, a pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentó en su vida.

Este mensaje, que acompañó la imagen de su niñez, es una muestra más de la honestidad y transparencia con la que Lizy ha compartido su historia con el público. Desde que se consagró como figura pública, Lizy Tagliani no ha temido hablar abiertamente sobre su identidad de género, su transición y los obstáculos que ha tenido que sortear para llegar a ser quien es hoy. Con cada anécdota y reflexión que comparte, sigue inspirando a miles de personas que se ven reflejadas en su lucha y su autenticidad.

