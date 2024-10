Nacho Castañares y la Tora Villar se cruzaron en vivo y él abandonó el estudio: “Te estás yendo al pasto”

La fuerte pelea de Nacho Castañares y la Tora Villar en vivo (Video: Telefe/Fuera de Joda)

La edición de Gran Hermano (Telefe) 2022 marcó el regreso del reality a la pantalla chica y muchos de los participantes generaron tan buena relación que hasta trabajan juntos en distintos proyectos. Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar se conocieron dentro de la casa más famosa, comenzaron una relación que terminó a los pocos meses y están al frente de Fuera de Joda, un programa de streaming del mismo canal. Durante la emisión del día martes la dupla de conductores tuvo una tensa pelea al aire y Nacho decidió abandonar el estudio en vivo.

Fuera de joda es el programa central en el canal de YouTube de la emisora y los exhermanitos están acompañados por Mora Jabor, Daniela Celis, Thiago Medina e invitados especiales en cada edición. Hablando sobre temas de actualidad, hicieron mención al eclipse solar anular, por lo que la Tora dio aviso a sus compañeros de programa y a todas las personas que lo estaban mirando en vivo: “Chicos, muy importante, mañana eclipse. Todos tienen que estar de claro”, fue el consejo de la joven.

Al parecer este comentario no fue bien recibido por Nacho, que frunció el ceño y comenzó un intercambio de ideas que dio inicio con un comentario de Lucila: “Estoy viendo que estás frunciendo el ceño, crees en una médium y no en un eclipse”. Ante esto, el influencer respondió sin dudarlo y dio las razones detrás de su falta de creencia: “Sí, obvio, porque el eclipse no me genera absolutamente nada porque no creo”.

“¿Cuál es la diferencia entre un tornado y un eclipse?”, le repreguntó la actual pareja de Coti Romero a su excompañera y pareja tanto dentro como afuera de la casa, quien decidió contestar con humor: “Decímela vos. Cuando me responde así, me doy cuenta de que el eclipse le hizo efecto”. Pero la situación no terminó allí, sino que Villar fue un paso más allá y ejemplificó que en su vida toma algunas decisiones teniendo en cuenta a los astros: “Lo que es la cuestión astrológica le ponemos fe, yo bajé un contrato porque había que firmarlo en Mercurio retrógrado, lo firmé después”, reveló.

Nacho abandonó el programa de streaming en vivo: "Te estás yendo al pasto"

“Hay que respetar las creencias boludas de cada uno”, fue la desafortunada frase de que lanzó el joven, con la intención de poner fin a toda la discusión, sin embargo, la pareja de Pablo Arnoletti se enojó y lo atacó sin piedad con el recuerdo de su madre, quien murió años atrás. Cabe recordar que durante el tiempo que estuvieron en la casa ambos revelaron detalles de su pasado, el influencer habló del fallecimiento de su madre y la conexión que siente con las mariposas.

“Pará, vos creés en una mariposa cuando se te apoya, ¿me estás jodiendo? Es lo mismo”, lanzó sin pensarlo Lucila y con un tono de voz elevado. Esta frase generó cierta tensión de todos los presentes, pero el exparticipante del reality no tardó en responderle, con cierta incomodidad, y le hizo un pedido a su expareja: “Sí, obvio, no me faltes el respeto porque es algo serio para mí”.

“No te estoy faltando el respeto, yo también lo creo, ¿por qué vos no creés?”, se defendió La Tora de la acusación, llegado este punto de la pelea, el resto de las personas que se encontraban en el estudio se sumieron en un silencio incómodo mientras la dupla continuaba con el enfrentamiento verbal. “Porque tiene un significado profundo en mí, yo no creo realmente que esa mariposa sea mi mamá, tiene un significado sentimental mío de otra cosa”, fue el argumento que le dio el subcampeón de GH 2022.

Ante estas palabras, la Tora quiso retomar su postura inicial y explicarle que él pensaba eso por “una cuestión de fe”, lo que solo provocó que el enojo de Castañares fuera en aumento: “Te estás yendo al pasto. Tiene otro significado, pero está bien”. Tras esto, sus compañeros de trabajo intentaron aligerar el ambiente, pero a los pocos segundos decidió abandonar el estudio y regresó a los 10 minutos. En las redes sociales no tardaron en hacer eco de esta situación y no dudaron en cuestionar la actitud de la mujer.