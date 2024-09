La Tora Villar ya olvidó a Nacho Castañares y comenzó una nueva relación con un músico

El nuevo amor de La Tora Villar (Video: LAM- América)

Lucila La Tora Villar, ex participante de Gran Hermano, comenzó una nueva relación amorosa con Pablo Arnoletti, baterista de la banda uruguaya Marama, según la información presentada en el programa LAM (América). Allí revelaron que la ex de Nacho Castañares conoció al musico en Uruguay durante un evento realizado en mayo.

El romance entre Villar y Arnoletti, quien tiene 27 años y es originario de Uruguay, rápidamente se fortaleció. Según compartió el periodista Pepe Ochoa, la pareja mantiene viva su relación alternando viajes, lo que permitió que se conozcan y conecten a un nivel más profundo. “Desde mayo hasta ahora, se conocieron allá porque ella viajó a un evento donde también estaba Lizardo Ponce, y ahí comenzaron. Con varios viajes de él a Argentina y de La Tora a Uruguay, se conectaron y ahora están juntos”, explicó.

“Tiene varios antecedentes Pablo de Marama”, dijo Ángel de Brito sobre Arnoletti, quien se destaca no solo por su rol en la banda de cumbia pop, sino también por su presencia activa en redes sociales. En estas plataformas, se muestra apasionado por el entrenamiento físico y el modelaje en la playa, al compartir a menudo imágenes con sus compañeros del grupo musical.

Pablo Arnoletti, el baterista de Marama y sindicado como el nuevo amor de La Tora

La noticia de la nueva relación de Villar llega después de un período complicado dominado por el escándalo que involucró a Nacho Castañares y Coty Romero, ya que pese a que intentaron negarlo completamente, el amor entre estos dos ex GH quedó al descubierto ante el ojo público hace poco más de dos meses.

Y aunque La Tora y Nacho continuaron siendo compañeros de trabajo a pesar de su ruptura amorosa, la expareja protagonizó un incómodo momento en vivo a mediados de junio, que evidenció la mala onda que existe entre ellos. El clip que se volvió viral sucedió durante Fuera de Joda, el programa que ambos conducían en el canal de streaming de Telefe. Todo inició luego de una pregunta que hizo Lucila al aire, sobre un comentario de Nacho. “Igual la discusión fue con Darío, no fue con Bauti, ¿no?”, dijo la exintegrante del reality. Esta frase provocó la indignación de Nacho quien no tardó en interrumpirla.

“Lo estoy repitiendo, lo dije sobre Bauti. No sobre Darío”, comentó el streamer enojado por el comentario de la influencer que no había registrado su voz. Sin embargo, ella tampoco se quedó callada: “Estoy preguntando bien porque no entendí. Por eso lo volví a preguntar”.

El incómodo momento al aire entre Nacho y la Tora

Con cara molesta, la joven revoleó los ojos y dejó de mirarlo, pero él insistió: “Bueno, lo vuelvo a responder”. En ese momento, se escuchó un “gracias” en tono despectivo de parte de la Tora, quien continuó con su cuerpo dirigido hacia el lado contrario de su compañero. Una vez finalizado el cruce, los dos se quedaron con cara de enojados e intentaron seguir con el programa pero no pudieron evitar que los internautas advirtieran la incomodidad de la situación.

Por su parte, a inicios de junio, Romero brindó una entrevista al ciclo de Ángel de Brito, quien felicitó a ella por su relación. “No, no hay noviazgo”, expresó la joven al respecto en ese momento, cuyas palabras no fueron tomadas en serio por el conductor. “A mí no me mientas. Mentile a (Santiago) Del Moro”, lanzó el periodista respecto a la figura que lidera el certamen en el cual supo destacarse.

Coty Romero habló de su relación con Nacho Castañares

En un intento de definir su relación con Castañares, ella expresó: “Nosotros somos amigos que nos estamos conociendo”. Ante sus palabras, las panelistas del equipo señalaron que se “conocen hace mil años”, a lo cual ella explicó que si bien convivieron “pasó mucho tiempo de esa convivencia”. También señaló: “No nos importa mucho lo que puedan llegar a decir. Entonces nos mostramos porque sabemos lo que está sucediendo”.

Sosteniendo esa misma línea, Coty se atajó: “Nosotros estamos solteros, solos hace un tiempo. Los dos pasamos por cosas difíciles y no hablo de la relación que él tuvo con la Tora, sino de tiempo pasado. Yo la consideraba una amiga y mucha gente puede decir que está mal lo que estoy haciendo, pero una no elige qué sentir. Además, mis amigas realmente son las que conozco desde los 4, 6 años…”. A su vez aprovechó para poner un límite entre la expareja de su compañero y ella, con quien generó un gran revuelo luego de que no asistiera a la celebración de cumpleaños después de haber quedado afuera de la lista de invitados. “Igual no hubiera ido. Había mucha gente que no me caía del todo bien”, comentó.