El emotivo recuerdo de Cris Morena a 14 años de la muerte de Romina Yan: “Te voy a elegir en todas mis vidas”

El emotivo mensaje de Cris Morena en el aniversario de la muerte de Romina Yan (Video: Instagram/bycrismorena)

El 28 de septiembre del 2010, Cris Morena y Gustavo Yankelevich recibieron la peor noticia de todas, a los 36 años, Romina Yan falleció a causa de un aneurisma. En el día del decimocuarto aniversario de su fallecimiento, la creadora de éxitos recordó a su hija mayor con un emotivo posteo, lleno de momentos inéditos con la joven y un mensaje de voz, plagado de amor. Cabe recordar que, cada vez que pueden, sus padres y sus tres hijos, Franco, Valentín y Azul, mantienen viva su memoria.

La creadora de Margarita publicó un video con una foto junto a Romina en un viaje de esquí y luego una segunda imagen enmarcada junto a velas y mariposas celestes a su alrededor. “Hijita amada, hoy estás más que siempre en mí. Sos presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda, me duermo con vos y me despierto con vos. Sé que estás porque aprendí a sentirte”, expresó la productora de Floricienta en la voz en off.

“Nuestro amor se agranda porque tu compañía es eterna y te voy a elegir en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro. Te amo, Mamita”, escribió en el pie del video. Como en cada ocasión, los fanáticos de la creadora y de la actriz, que era la gran protagonista de sus telenovelas, no tardaron en compartir el dolor con Morena por medio de los comentarios.

Las palabras de Cris Morena en el aniversario 14 de la muerte de Romina Yan

“Luminosa, trascendente, aliada que rompe las barreras para seguir presente en este mundo, eterna en nuestra vida, ángel que cuida y guía. Gracias Ro por tanta luz que nos entregaste. Quisiera contarte que acá estamos cuidando y apoyando a nuestra Cris en todo, los que estamos, estaremos siempre. Así como Vives Ro en nuestro presente infinito”; “Un abrazo inmenso”; “Eterna en mi corazón y en mis más hermosos recuerdos. Gracias por tanto. Vive Ro”; “Vive Ro por siempre “; “Romi con su luz hasta el día de hoy traspasa la pantalla”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Si bien Cris se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, la muerte de su hija representa una herida que la acompaña todos los días. En ese sentido, hace algunas semanas, la productora habló en Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi en La Once Diez, acerca de la muerte de su hija, que hubiese cumplido 50 años, sobre cómo hizo para recomponerse de esta gran pérdida.

Fue la ciudad de Berlín la que tuvo un rol clave en esta sanación: “Fue como un golpe en el corazón, empezar a sentir cosas muy fuertes. Siempre la historia nazi me pegó fuerte porque estuve casada con una persona judía, y entonces estudié mucho ese tema. Pensá que yo fui ocho veces a Israel, lo conozco muy bien”, comenzó explicando.

Romina y Cris años atrás

“Cuando pasó lo de Ro, Sofía, mi nuera, con un bebé de ocho meses, me dijo ‘nos vamos a Berlín y a Praga’. Yo casi no hablaba. Ella me llevaba por todos lados, con Inti, estaba con el bebé todo el tiempo”, recordó Cris para luego agregar: “Fue como una cosa muy amorosa. Ella y mi otra cuñada, la mujer de mi hermano, me ayudaron un montón en eso y Berlín es una ciudad tan esplendorosa, tan joven”.

“Tiene una energía tan poderosa. Es una de las ciudades más creativas del mundo y sentí que tenía que renacer como el águila, que se tiene que sacar todas sus plumas, sus garras y su pico para poder seguir volando, si no se muere. Yo me moriría seguro, pero no me morí”, sentenció Cris, quien no dudó en asegurar que escribir Aliados también fue parte del proceso de sanación: “Hacer Aliados me salvó, fue y es mi cruce por el desierto. Siempre hice lo que yo sentí hacer”.